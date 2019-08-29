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GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti

Spor 29.08.2019, 18:09
GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 2019-2020 sezonunda 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


- Kupayı salona Hamit Altıntop getirdi


Kura çekimi töreninin yapıldığı salona UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı bir dönem Galatasaray forması da giyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop getirdi.

2013-17 yıllarında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Arsenal ve Chelsea'nin eski kalecisi Petr Cech, grup kuralarını çekti.

Tören öncesinde profesyonel futbol kariyerini 22 yıl önce noktalayan 53 yaşındaki Fransız Eric Cantona'ya da "UEFA Başkanlık Ödülü" takdim edildi.

#Galatasaray #gruplar #UEFA Şampiyonlar Ligi
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