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GRAFİKLİ - Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 390. randevu

- İki takım arasında 110 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 535-485 üstünlüğü bulunuyor - Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet aldı

Spor 27.09.2019, 11:24
GRAFİKLİ - Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 390. randevu
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İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.


- Ligde 125. sınav


Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.


- Son 10 resmi maç


İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0 25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2

14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1
#fenerbahçe #futbol #Galatasaray #süper lig
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