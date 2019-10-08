GRAFİKLİ - Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor





İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Kayseri'de sahibini bulacak.

1993'ten bu yana organize edilen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları karşı karşıya geliyor. Geçen sezon hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, organizasyonda statü gereği son play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.



Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın yapacağı maçla 21. kez bu organizasyonda yer alacak ve en fazla final oynayan takım unvanını sürdürecek. Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol ise ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkacak.





- Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı





Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe Öznur Kablo, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, şampiyonluk sayısını 11'e çıkardı.





- Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon





Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.





- Mersin temsilcisi ilk zaferin peşinde





Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak.

Ligde geçen sezon play-off final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 3-1 mağlup olarak ikincilikle yetinen Mersin temsilcisi, en büyük kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.





- Diğer şampiyonlar





Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon oynanan 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Öte yandan geçen yıl faaliyetlerini sona erdiren Yakın Doğu Üniversitesi de 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.





- Kupanın şampiyonları ve finalistleri





Daha önce 26 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist 1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor 1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor 1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe 1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor 1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor 1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor 1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray 1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray 2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor 2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor 2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor 2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş 2005-2006 Beşiktaş Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka 2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe 2008-2009 Mersin Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray 2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2013-2014 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2014-2015 Fenerbahçe Galatasaray 2015-2016 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe 2017-2018 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe