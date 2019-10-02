GRAFİKLİ - THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen en büyük kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.





- Lig formatında ilk kez 18 takım





THY Avrupa Ligi, bu sezon lig formatında ilk kez 18 takımla oynanacak.

İlk kez 2016-2017 sezonunda lig formatına geçilen Avrupa Ligi, bu sezona kadar 16'şar takımla düzenlendi.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

Ligde normal sezon yarın başlayacak ve 10 Nisan 2020'de bitecek. Play-off çeyrek final serileri ise 21 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentinde yapılacak.





- Türkiye'nin takım sayısı 2'ye düştü





Türkiye, bu sezon sadece iki takımla THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Fenerbahçe Beko ile son finalist Anadolu Efes, organizasyonda yer alacak Türk ekipleri olacak. Avrupa Ligi'nin kurucuları arasında yer alan bu iki takımın da A lisansı bulunuyor. Avrupa Ligi yönetimi, bu iki ekip dışında bir Türk takımını organizasyonuna davet etmedi.

Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak organizasyona alınmıştı.





- 10 ülke takımı yer alıyor





THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 ülkenin takımları mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde 4 takımla en fazla temsil edilen ülke İspanya olacak. İspanya'yı A lisansına sahip Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın yanı sıra ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Valencia, bu sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Organizasyonda dört İspanyol takımının yanı sıra Rusya'dan üç (CSKA Moskova-Khimki-Zenit), Yunanistan (Olympiakos-Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih-Alba Berlin) ve Türkiye'den ikişer, İtalya (AX Armani Exchange Olimpia Milan), Sırbistan (Kızılyıldız mts), İsrail (Maccabi FOX), Litvanya (Zalgiris) ile Fransa'dan (ASVEL) birer takım mücadele edecek.





- Beş yeni takım





THY Avrupa Ligi'nde geçen sezona göre 5 yeni takım yer alacak.

ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Valencia, Fransa ligi şampiyonu ASVEL, Adriyatik ligi şampiyonu Kızılyıldız mts, Almanya ligi ikincisi Alba Berlin ve özel davet (wild card) alan Rus ekibi Zenit, THY Avrupa Ligi'nin yeni ekipleri oldu.





- Şampiyon Almanya'da belli olacak





THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bu sezon Almanya'da yaşanacak.

Almanya'nın Köln kentinde yapılacak Dörtlü Final'de takımlar, 22-24 Mayıs'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.



1988 yılında geçilen Dörtlü Final organizasyonuna Köln, ilk kez ev sahipliği yapacak. Köln, daha önce 1982'de İtalyan ekibi Squibb Cantu'nun Maccabi Tel Aviv'i 86-80 yenerek şampiyon olduğu final maçının ev sahipliğini üstlenmişti.



Dörtlü Final organizasyonu ise Almanya'da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999'da Münih'te, 2009 ve 2016'da ise başkent Berlin'de Dörtlü Final yapılmıştı.





- İlk hafta maçları





THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk hafta maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki-Maccabi FOX

21.00 Panathinaikos-Kızılyıldız mts

21.30 Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milan

22.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko

4 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris-Baskonia

20.30 Anadolu Efes-Barcelona

21.00 Alba Berlin-Zenit

21.45 ASVEL-Olympiakos

22.00 Valencia-CSKA Moskova