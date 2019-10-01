Grassroots Haftası, TFF tarafından 12 ilde kutlandı





İSTANBUL (AA) - Avrupa Komisyonunun 2015 yılında ''Spor Haftası'', UEFA'nın ise "Grassroots Haftası" olarak ilan ettiği 23-30 Eylül tarihleri arasında kıta genelinde birçok spor etkinliği gerçekleştirildi. Futbolda ise bu özel hafta UEFA'ya üye ülke federasyonlarının düzenlediği çeşitli organizasyonlarla kutlandı.

ndan yapılan açıklamaya göre, Grassroots Haftası kapsamında 23-30 Eylül'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, Malatya, Sakarya, Diyarbakır ve Van olmak üzere toplam 12 ilde, öğrencilerin spora katılımda daha aktif olmaları ve futbol odağında eğitsel oyunlarla keyif almalarını sağlamaya dönük etkinlikler düzenlendi.

TFF'nin bölge antrenörlerinin nezaretinde toplam 46 ilkokulda 6-10 yaş grubu kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla, eğitsel oyun odaklı çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Ülke genelinde bin 210 kız ile bin 710 erkek öğrencinin, tüm hafta boyunca bu çalışmalarda yer aldığı, etkinliklerde bölge antrenörlerine 76 gönüllü antrenörün de eşlik ettiği vurgulandı.



