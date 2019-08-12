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Greg Whittington, Galatasaray’da
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD’li basketbolcu Greg Whittington ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 12.08.2019, 18:15
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD’li basketbolcu Greg Whittington ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
7 Şubat 1993, Maryland doğumlu Greg Whittington, profesyonel basketbol kariyerine 2015’te Miami Heat’in G-League takımı olan Sioux Falls Skyforce ile başladı.
Geçtiğimiz yıl İsrail’de Hapoel Galil Gilboa ile ilk kez Avrupa’ya adımını atan 26 yaşındaki basketbolcu, 18.4 sayı, 9.6 ribaund, 2.6 asist ve 1.5 top çalma istatistikleri ile mücadele etti.(İHA)
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