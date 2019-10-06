Grekoromen Güreş 1. Liginde ilk hafta tamam
Türkiye Grekoromen Güreş 1.lig ilk hafta müsabakaları bugün yapıldı.
Türkiye Grekoromen Güreş 1.lig ilk hafta müsabakaları bugün yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU:
Burdur Türk Telekom Spor Kulübü 5 – Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4 – Haydarpaşa Demirspor 6
Haydarpaşa Demirspor 1- Burdur Türk Telekom Spor Kulübü 9
B GRUBU:
Çankırı Yaren Spor Kulübü 7 – Burdur Emniyet Spor Kulübü 3
Çankırı Yaren Spor Kulübü 6 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 4
Burdur Emniyet Spor Kulübü 4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 6
C GRUBU:
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 4- İstanbul Güreş İhtisas 6
Ankara Şampiyon Güreşçiler 5 – Ankara Büyükşehir Spor Kulübü 5
D GRUBU:
Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü 6 – Adana Yüreğir Gençlik Spor Kulübü 4
Not: D grubunda yer alan Malatya Belediyesi maçlara çıkmadığı için tek karşılaşma yapılmıştır.
Grekoromen stilde 1.lig 2. Hafta müsabakaları 13 Ekim, 3. Hafta karşılaşmaları ise 20 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Atletico Madrid
|8
|15
|3. Granada
|8
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2