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Grekoromen Güreş 1. Liginde ilk hafta tamam

Türkiye Grekoromen Güreş 1.lig ilk hafta müsabakaları bugün yapıldı.

Spor 06.10.2019, 23:44 Ramazan Durmuş
Grekoromen Güreş 1. Liginde ilk hafta tamam
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Türkiye Grekoromen Güreş 1.lig ilk hafta müsabakaları bugün yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU:
Burdur Türk Telekom Spor Kulübü 5 – Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4 – Haydarpaşa Demirspor 6

Haydarpaşa Demirspor 1- Burdur Türk Telekom Spor Kulübü 9

B GRUBU:
Çankırı Yaren Spor Kulübü 7 – Burdur Emniyet Spor Kulübü 3

Çankırı Yaren Spor Kulübü 6 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 4

Burdur Emniyet Spor Kulübü 4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 6

C GRUBU:

İstanbul Güreş İhtisas 4 Ankara Şampiyon Güreşçiler 6

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 4- İstanbul Güreş İhtisas 6

Ankara Şampiyon Güreşçiler 5 – Ankara Büyükşehir Spor Kulübü 5

D GRUBU:
Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü 6 – Adana Yüreğir Gençlik Spor Kulübü 4
Not: D grubunda yer alan Malatya Belediyesi maçlara çıkmadığı için tek karşılaşma yapılmıştır.
Grekoromen stilde 1.lig 2. Hafta müsabakaları 13 Ekim, 3. Hafta karşılaşmaları ise 20 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
#güreş #greko romen
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