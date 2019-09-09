Son Dakika
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
A Milli Futbol Takımı, Moldova'da
“En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır“
Beymen Metropol İstanbul açıldı
Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu
Süper Lig'de 3 ekip istikrarını bozmadı

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi

BOLU (AA) - Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Aladağ kampı tamamlandı. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya...

Spor 09.09.2019, 12:17
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi
banner63

BOLU (AA) - Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Aladağ kampı tamamlandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora yönetiminde hazırlık çalışması yapan milli takımın kampı sona erdi.

Son hazırlık kampına 25 Ağustos'ta giren milliler, kampın tamamlanmasının ardından Kazakistan'a gitmek için İstanbul'a hareket etti.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu şöyle:

Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Cenk İldem (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo).




#bolu #grekoromen #kazakistan
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@