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Grekoromen milli takımı Kazakistan yolcusu

Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan’da düzenlenecek ve olimpiyat vizesi verecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası için bu ülkeye uçacak.

Spor 09.09.2019, 10:13
Grekoromen milli takımı Kazakistan yolcusu
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Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan’da düzenlenecek ve olimpiyat vizesi verecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası için bu ülkeye uçacak.

Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı 14 Eylül’de Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da başlayacak. Şampiyonada ilk 6’ya girecek sporcuların olimpiyat vizesi alacak olması bu şampiyonanın önemini bir kat daha arttırırken, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere ilk olarak grekoromen stildeki ay-yıldızlı güreşçiler çıkacak. Milliler zorlu şampiyona için bugün akşam saatlerinde Kazakistan’a hareket edecek.

Bora: "Hedefimiz takım halinde ilk 3’e girmek"

Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, dünya şampiyonasının son derece zorlu geçeceğini belirterek, “Olimpiyat kotalarının verilecek olması bu şampiyonayı çok daha çekişmeli bir hale getirdi. Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk üç sırada yer bulup kupa kaldırmak ve olimpiyat kotalarını almak. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız” şeklinde konuştu.

Zorlu şampiyonada milli takımımızı grekoromen stilde şu isimler temsil edecek:

55 Kg: Şerif Kılıç

60 Kg: Kerem Kamal

63 Kg: Rahman Bilici

67 Kg: Atakan Yüksel

72 Kg: Cengiz Arslan

77 Kg: Fatih Cengiz

82 Kg: Emrah kuş

87 Kg: Metehan Başar

97 Kg: Cenk İldem

130 Kg: Rıza Kayaalp

Öte yandan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek kadın güreşçiler 14 Eylül, serbest güreşçiler ise 15 Eylül tarihinde Nur Sultan’a uçacak.

(İHA)
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