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Gruplar Türkiye Boks Şampiyonası Konya’da başladı

Türkiye Boks Şampiyonası’nın ilk aşaması olan gruplar müsabakaları Konya’da başladı.

Spor 25.09.2019, 12:39
Gruplar Türkiye Boks Şampiyonası Konya’da başladı
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Türkiye Boks Şampiyonası’nın ilk aşaması olan gruplar müsabakaları Konya’da başladı.

Türkiye Boks Şampiyonası’nın ilk aşaması olan 1. ve 2. grup mücadeleleri, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan seremoniyle başladı. Müsabakalara 1. grupta 27 il 92 sporcu, 2. grupta 27 il 84 sporcu olmak üzere toplamda 54 ilden 176 sporcu katılıyor. Sporcular Türkiye Şampiyonası öncesi yapılan bu turnuvada derece elde edebilmek için eldiven taktı. Gruplar müsabakasında her sıkletten dereceye giren ilk 4 kişi Türkiye Şampiyonası’na giderek milli sporcu olmak için ter dökecek. Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenler ise, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak.

"54 ŞEHRİN SEÇMELERİNİ BURADA YAPMAYA KARAR VERDİK"

Müsabakaları izlemeye gelen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyon olarak Türkiye Şampiyonası öncesi birkaç yıldır böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Gözgeç, "Önce illerde bir şampiyona yapıyoruz, kendi arasında. Sonra il birincileri bölge ve grup dediğimiz şampiyonalara katılma hakkı elde ediyor. O bölgelerde, gruplarda yine birinci olanlar Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanıyor, her sıkletten 4 kişi. Fakat biz şimdi Türkiye’yi 3 gruba böldük. 27 il 1. bölgede Marmara, 27 il 2. bölgede Orta Anadolu ve 27 il 3. bölgede Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 81 ili ayırmış olduk. Her bölgede ayrı ayrı şampiyona oluyor. Konyamız Türkiyemizin gözde bir şehri olduğu için hem sanayisiyle hem turizmiyle hem Mevlana Hazretleriyle hem Türkiye’nin jeopolitik olarak önemli bir yerinde olması, kendi insanlarıyla birçok hususiyeti barındıran güzel bir şehrimiz. Biz de burada bir bölgeyi değil de iki bölgeyi birden yapalım dedik. 1. ve 2. bölge, yani 54 şehrin seçmelerini burada yapmaya karar verdik. Bugün de turnuvalar burada başladı. İnşallah kazasız belasız bir grup şampiyonası yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Sporcular 28 Eylül Cumartesi gününe kadar 1. ve 2. grupta olmak üzere mücadele edecek. 3. grup müsabakaları 7-12 Ekim tarihleri arasında Erzincan’da, Türkiye Boks Şampiyonası ise 27 Aralık tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilecek.

(İHA)
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