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“Gruptan birinci olarak çıkacağız“

- Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan: "(UEFA Avrupa Ligi kura çekimi) Bizim her zamanki hedefimiz birincilik. İnşallah bu gruptan biz birinci olarak çıkacağız"

Spor 30.08.2019, 15:33 30.08.2019, 19:34
“Gruptan birinci olarak çıkacağız“

MONAKO (AA) - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, UEFA Avrupa Ligi'nde çekilen grup kuralarına ilişkin "Bizim her zamanki hedefimiz birincilik. İnşallah bu gruptan biz birinci olarak çıkacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor'un yöneticisi Ahmet Fikret Gökhan, kura çekimine ilişkin Monako'da değerlendirmelerde bulundu.

Gökhan, "Bilmediğimiz bir maceraya karşı yola çıkıyoruz. Şükürler olsun dün akşam biraz zor da olsa gruplara kalmayı başardık." ifadesini kullandı.

Grubun denk takımlardan oluştuğunun altını çizen Gökhan, "Bu grupta her takım birinci de olabilir, sonuncu da olabilir. Ama bizim her zamanki hedefimiz birincilik. İnşallah bu gruptan biz birinci olarak çıkacağız." diye konuştu.

Gökhan, rakiplerini küçümsemediklerini belirterek, Trabzonspor'un, son dönemdeki takım bütünlüğü ve yapılanmasıyla gruptaki şansını yüksek gördüğünü vurguladı.

Bu sezon Avrupa Ligi'ne katılacaklarını bildikleri için transferde kadrolarını güçlendirdiklerini anlatan Gökhan, her mevkide alternatifli oyuncuları olduğuna işaret etti.

Ahmet Fikret Gökhan, Trabzonspor'da transferin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayarak her iki kulvarda da ilerlemek istediklerini ifade etti.

#Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi
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