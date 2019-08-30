



MONACO (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında üst tura çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Ayvacı, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nu değerlendirdi.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a şansız bir şekilde elendiğini belirten Ayvacı, "Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Roma ile aynı gruptayız. Kardeşimiz Cengiz Ünder orada oynadığı için değişik bir heyacanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Ligde her yıl hedeflerinin ilk üçe girmek olduğunu dile getiren Ayvacı, "Avrupa'da kesinlikle gruptan çıkmak ve tanınan takım olmak istiyoruz. Bu yıl gruptan çıkarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hocamız da buna inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayvacı, gruptaki rakipleri Roma'nın güçlü bir takım olmasına rağmen onlarla dişe diş mücadele edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.