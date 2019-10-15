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Güneri: "Daha çok çalışıp dünyaya İstiklal Marşı’nı dinletmek istiyorum"

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Milli Boksör Elif Güneri, "Daha çok çalışıp dünyaya İstiklal Marşı’nı dinletmek istiyorum" dedi.

Spor 15.10.2019, 13:36 15.10.2019, 14:51
Güneri: "Daha çok çalışıp dünyaya İstiklal Marşı’nı dinletmek istiyorum"

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Milli Boksör Elif Güneri, "Daha çok çalışıp dünyaya İstiklal Marşı’nı dinletmek istiyorum" dedi.

Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Gümüş madalya kazanan Milli Boksör Elif Güneri, "Dünya Şampiyonu olmayı çok istemiştim ama finalde yenildim" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK"

Takım halinde ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Milli Boksör Elif Güneri, "Biz yurt dışına her gittiğimizde Türkiye’deki gündemi takip ediyoruz. Ülkemizden gelen haberler ile mutlu olduğumuz zaman da üzüldüğümüz zaman da oluyor. Kendimiz için bir şeyler yapmıyoruz. Ülkemiz ve bayrağımız için savaşıyoruz. Bizlere bu yolda destek veren cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Maçtan sonra da görüştük kendileri ile. Amacımız her zaman şampiyonluk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okumak. Daha önce 2 defa Avrupa Şampiyonu oldum. Rusya’da Dünya Şampiyonu olmayı çok istemiştim ama finalde yenildim. Eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışıp dünyaya İstiklal Marşını dinletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

(YEK-BA-S)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#gümüş madalya #istiklal marşı #elif güneri
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