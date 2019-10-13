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Güneysu Spor'da hedef galibiyet

- Kulüp başkanı Rıfat Özer: "Zor olduğunu biliyoruz ama kazanmak için mücadele edeceğiz"

Spor 12.10.2019, 15:18
Güneysu Spor'da hedef galibiyet

RİZE (AA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Beşiktaş Aygaz'a konuk olacak Güneysu Spor'da kulüp başkanı Rıfat Özer, kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl zorlu bir yarışın ardından Süper Lig'e çıktıklarını ve iyi bir mücadele göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

Beşiktaş Aygaz maçına da bu amaçla hazırlandıklarını ifade eden Özer, "Zor olduğunu biliyoruz ama kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu ligde her şey daha zor. Lige alışmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmaya Rizeli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz." dedi.

Özer, sorumluluklarının bilincinde olduklarına işaret ederek, "Takımdaki oyuncularda bunun farkında. Bu zorlu lig mücadelesinde bütün taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah güzel başarılar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.


#Güneysu Spor #Erkekler Hentbol Süper Ligi
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