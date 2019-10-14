RİZE (AA) - Güneysu Uluslararası MTB Cup Bisiklet Yarışları, Rize'de yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Güneysu ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen organizasyona, 7 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Yaylada hazırlanan 4 kilometrelik zorlu parkurda birinci olmak için ter döken bazı sporcular zorlanırken, bazıları da bisikletlerden düştü.

Yarışların sonunda genç erkeklerde Ahmetcan Akpınar birinci, Samet Bulut ikinci, Esat Ceylan üçüncü, genç kadınlarda da Melike Havva Yiğit birinci, İremnur Korkmaz ikinci oldu.

Büyük erkeklerde İtalyan Alessio Agostinelli birinci, Ukrayna'dan Oleksandr Koniaiev ikinci, Yunan sporcu Dimitrios Antoniadis üçüncü, kadınlarda ise Ukrayna'dan Iryna Popova birinci, Esra Kürkçü Akgönül ikinci, Ayşe Çakır üçüncü sırayı aldı.

15 yaş altı erkeklerde Mehmet Can Çukur birinciliği, Emre Şen ikinciliği, Semih Yılmaz da üçüncülüğü elde etti.

17 yaş altı erkeklerde de Ufuk Baki Taş birinci, Yunus Emre Kapsız ikinci, Halil Nezir üçüncü, 17 yaş altı kızlarda Rabiye Ali Osman birinci, Emine Irmak ikinci, Elif Yaren Kıraç üçüncü oldu.



Master 30 kategorisinde Fatih Savlık birinci, Hüseyin Öztürk ikinci, Ercan Cin üçüncü, master 40 kategorisinde de Murat Karaca birinci ve Mustafa Sadıkoğlu ise ikinci sırayı aldı.

Yarışmaları, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve sporseverler izledi.

Kaymakam Oltulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Harika bir doğamız var. Bu doğanın içerisinde bisiklet yarışlarını yaptığımız için mutluyuz. Handüzü Yaylamızı hem sportif faaliyete hem de turizme daha fazla açmak istiyoruz." dedi.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik de güzel bir atmosferde sporcuların yarıştığını ifade ederek, "Handüzü Yaylası dağ bisikleti için güzel bir parkur. Aynı zamanda yarışmacıların da keyif aldığı bir parkur." diye konuştu.

















