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Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya’ya 1 milyon Euro ödedi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo’nun, sarı-lacivertli ekibe katılabilmek için Marsilya’ya 1 milyon Euro para ödediği belirtildi.
Spor 05.09.2019, 12:46 05.09.2019, 13:47
Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo’nun, sarı-lacivertli ekibe katılabilmek için Marsilya’ya 1 milyon Euro para ödediği belirtildi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Olimpik Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak için kendi cebinden 1 milyon Euro ödedi. L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre Gustavo’nun bu transferi gerçekleştirmek ve kendine yeni bir başlangıç yapmak için 1 milyon Euro’yu Marsilya’ya ödediği iddia edildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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