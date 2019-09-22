Son Dakika
TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi
Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
Yaşayan tarih Fatma Nine, yıllara meydan okuyor
Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
Rodrigues’in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan’da muhtarlık kavgası: 4 yaralı
Tunceli, teröristlere mezar oldu
Kahramankazan>'da Mahalle Kültür Evleri’nde ilk adım

Gustavo, Yanal’ın yüzünü güldürdü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyerken, sahanın en çok topla buluşan ismi oldu. Başarılı oyuncu ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 7’sinden de zaferle ayrıldı.

Spor 22.09.2019, 12:45
Gustavo, Yanal’ın yüzünü güldürdü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyerken, sahanın en çok topla buluşan ismi oldu. Başarılı oyuncu ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 7’sinden de zaferle ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün, transferin son günlerinde Marsilya’dan renklerine bağladığı Luiz Gustavo, dün Kadıköy’de taraftarı önünde ilk kez forma giydi. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 11 başlayan ve dün de Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından formayı alan Gustavo, 90 dakika sahada kalırken gösterdiği mücadeleyle de hem teknik ekibin hem de taraftarının yüzünü güldürdü. Sahada 114 kez en çok topla buluşan isim olan Gustavo, yüzde 97’lik pas oranıyla mücadele etti. Maç boyunca 9 kez ikili mücadeleye giren 32 yaşındaki yıldız oyuncu kazandığı bu mücadelenin 7’sinde de kazanan taraf oldu.

Maç boyunca savunmada başarılı bir performans sergileyen Gustavo, takımının hücum organizasyonlarında da yer aldı. Brezilyalı oyuncu maç boyunca 2 kere rakip kaleyi şutlarıyla yokladı.

(İHA)
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:29
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Atletico Madrid 5 10
4. Villarreal 5 8
5. Real Madrid 4 8
6. Athletic Bilbao 4 8
7. Barcelona 5 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@