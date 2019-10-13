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Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

- Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en değerli oyuncusu oldu - Anadolu Efesli Shane Larkin ise haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi

Spor 12.10.2019, 15:02
Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic


ANKARA (AA) - Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 yendiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan Micic, ikinci haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Kariyerinde ikinci kez MVP seçilen Sırp oyuncu, mücadeleyi 4'ü üçlük ve 3'ü ikilik olmak üzere 23 sayı, 13 asist, 3 ribaunt ve 4 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Micic'in takım arkadaşı ABD'li oyun kurucu Shane Larkin ise 26 sayı, 5'er ribaunt ve asistlik performansıyla 31 verimlilik puanı toplayarak haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi.

Konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 86-85 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen ABD'li pivot Jordan Mickey, 30 verimlilik puanıyla karşılaşmayı 16 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle tamamlayarak haftanın en iyi üçüncü oyuncusu oldu.


#anadolu efes #ikinci hafta maçlarının en değerli oyuncusu #Vasilije Micic #THY Avrupa Ligi #Shane Larkin
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