Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Balta, Bayern Münih’e transfer oldu

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Baltan’ın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında sürdürdüğü futbol yaşamını artık Almanya devi Bayern Münih’in altyapısında devam edecek.

Galatasaray’da oynadıktan sonra futbolu bırakan Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında gösterdiği iyi performans dikkatleri üzerine çekmişti. Çağrı Hakan, bu başarısını artık Almanya’da sürdürecek. Genç futbolcu Almanya devi Bayern Münih’in altyapısına transfer oldu.

HAKAN BALTA: "BİR GÜN PARÇALI FORMA ALTINDA SENİ ALİ SAMİ YEN’DE GÖRMEK TEK HAYALİMİZ, BİLİYORSUN"

Bu transferin ardından baba Hakan Balta sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, "Canım oğlum... Daha başarılı, daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerede olursan ol, çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim. Daha yolun başındasın, zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun. Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden sana tek sözüm Allah utandırmasın oğlum" ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI: "GALATASARAYLI ÇAĞRI OLARAK ALMANYA’DA ÇOK BAŞARILI OLUP SİZLERİ HEP GURURLANDIRACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Çağrı Hakan Balta da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak, "8 yıldır büyük Galatasaray formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Beni seven ve bana hep güvenen tüm Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim. Siz benim ailemsiniz. Hep öyle kalacaksınız. Bana bu değerli plaketi layık gören sayın koordinatörümüz Ali Yavaş’a çok teşekkür ederim. Hep en güzel köşemde saklayacağım. Üzerimde emeği olan hocalarımdan İrfan hocam, Mithat hocam ve teknik ekipteki herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım.. Sizleri çok özleyeceğim. Şimdi belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti. Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya’da çok başarılı olup sizleri hep gururlandırmak ve aynı çatı altında tekrardan bir araya gelmek için çok çalışacağıma söz veriyorum. Dualarınızı üzerimden eksik etmeyin, hoşçakalın" açıklamasında bulundu.

(İHA)