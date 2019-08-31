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"Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" dedi.
Spor 30.08.2019, 23:59
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" dedi.
"HAKEM MAÇIN SKORUNA DAMGASINI VURDU"
Maçın Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun ikinci yarı kontrolü kaybettiğini belirten Karaman, "Pedro’nun hareketine bakıyorum, nasıl ikinci sarı kartı gösteriyor? Maçın içerisinde belli dakikalar var. Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" diye konuştu.(Ali Göç - Eren Kan - Turan Bulut/İHA)
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