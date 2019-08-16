“Hakem turu alıp onlara verdi”
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Partizan maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sahada turu hak eden bir Malatya vardı. Hakem turu alıp onlara verdi. Ancak her şeye rağmen biz aslında çok şey kazandık” dedi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Partizan maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sahada turu hak eden bir Malatya vardı. Hakem turu alıp onlara verdi. Ancak her şeye rağmen biz aslında çok şey kazandık” dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında dün akşam Partizan’ı sahasında 1-0 mağlup etmesine rağmen deplasmanda alınan 3-1’lik yenilgiden dolayı Avrupa’ya veda eden Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, sarı-kırmızılıların gündemini İHA’ya değerlendirdi.
“TAKVİYELER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Gevrek, Süper Lig’in ilk haftasında oynayacakları Başakşehir maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de dile getirerek şunları söyledi:
“Artık Avrupa defterini kapattık. Önümüzde ligde oynayacağımız Başakşehir maçı var. Tek hedefimiz bu maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak. Tabii transfer süreci devam ediyor ve takımımızdaki eksik noktalara takviyeler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Malatya için güzel bir sezon olur.”(Mehmet Türel /İHA)
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