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Halep ikinci turda elendi

- Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'in sakatlığı nedeniyle maça çıkmamasının ardından ABD Açık'ta doğrudan üçüncü tura çıktı - Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep ve 9 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka turnuvaya veda etti

Spor 30.08.2019, 08:09 30.08.2019, 10:31
Halep ikinci turda elendi
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ANKARA (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Simona Halep organizasyona erken veda ederken, tek erkeklerde ise Rafael Nadal üçüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Nadal, Avustralyalı rakibi Thanasi Kokkinakis'in sakatlığı nedeniyle maça çıkmamasının ardından doğrudan üçüncü tura çıktı.

İspanyol tenisçi, bu turda Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.

Beş numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise Bolivyalı Hugo Dellien'i 6-3, 7-5, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü turda İspanyol Feliciano Lopez'in rakibi oldu.

- Halep ikinci turda elendi

Tek kadınlarda favoriler arasında yer alan dünya 4 numarası Rumen Simona Halep, ikinci tur mücadelesinde ABD'li Taylor Townsend ile korta çıktı.

Townsend, kariyerinde birer Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Halep'i 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek bir sürprize imza attı.

Sürpriz sonuçlu diğer karşılaşmada, dünya klasmanının 39. basamağında yer alan Kazakistan'dan Yulia Putintseva, 9 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 1 saat 57 dakikalık mücadelenin ardından 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

#ABD Açık Tenis Turnuvası #Rafael Nadal #Simona Halep
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