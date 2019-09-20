Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi: Temsilcilerimiz yenildi
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir Roma'da bozguna uğradı: 4-0
Bursa’da otomobil yan yattı, sürücü ölümden döndü
Halis Özkahya’nın yönettiği maçı Wolfsburg kazandı
Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'ya 4-2 yenildi
Adıyaman’da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
Oktay: “Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz”
3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de kıskıvrak yakalandı

Halis Özkahya’nın yönettiği maçı Wolfsburg kazandı

UEFA Avrupa Ligi’nde FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya’nın yönettiği Wolfsburg - Olexandriya maçını Alman ekibi 3-1 kazandı.

Spor 19.09.2019, 23:54 20.09.2019, 00:31
Halis Özkahya’nın yönettiği maçı Wolfsburg kazandı
banner63

UEFA Avrupa Ligi’nde FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya’nın yönettiği Wolfsburg - Olexandriya maçını Alman ekibi 3-1 kazandı.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Almanya’nın VfL Wolfsburg ile Ukrayna’nın Olexandriya takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi I Grubu müsabakasını yönetti. Almanya’nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadyumu’nda oynanan müsabakada Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Müsabakayı Wolfsburg 3-1’lik skorla kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@