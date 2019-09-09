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Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi

- Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu İbrahim Emet: - "Verdiğimiz emeğin, döktüğümüz terin değerini biliyor, karşılığını alacağımıza da inanıyoruz"

Spor 09.09.2019, 11:03
Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi
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ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Bolu kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu kampını tamamlayan başkent ekibi, hazırlıklarını belirlenen program dahilinde kendi tesislerinde sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli oyuncu İbrahim Emet, verimli bir çalışma ortamı olduğunu belirterek, "Kamp gerçekten faydalıydı. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Mantalitemizi oturttuk. Kondisyon depoladık. Yorulduk ama zevkli geçti. Buradaki çalışmalardan çok hoşnut ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Alışma dönemini geride bıraktıklarını, bundan sonra eksik yönlerinin üzerinde duracaklarını aktaran İbrahim, "Her şey Halkbank için. Elimizden geleni yapacak ve armaya yakışır bir mücadele sergileyeceğiz. Sezon içinde güçten düşmemek adına hepimiz çok çalışıyoruz. Verdiğimiz emeğin, döktüğümüz terin değerini biliyor, karşılığını alacağımıza da inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


#efeler ligi #halkbank #voleybol
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