Halkbank’ta Taner Atik dönemi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Taner Atik oldu
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın başantrenörlüğüne Taner Atik getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır takımda yardımcı antrenör olarak çalışan Atik, bu sezon başantrenörlük ile eş zamanlı kulübün genel menajerlik görevini de yürütecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 38 yaşındaki Atik, "Halkbank’ta 11 yaşında voleybol oynamaya başladım. Yıldız, genç ve A takımlarında forma giydim. 2009'dan beri kulübüme kondisyoner, yardımcı antrenör ve menajer olarak hizmet vermeye çalıştım. Şimdi de verilen bu görevin gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Fatih Terim ile Galatasaray’ın, Alex Ferguson ile Manchester United’ın, Gençlerbirliği ile İlhan Cavcav’ın özdeşleştiği gibi ben de Halkbank Spor Kulübü ile özdeşleşmek istiyorum. Çünkü kulübümü çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
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