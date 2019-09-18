Hamit Altıntop'tan Sesi Görenler Milli Takımı'na destek

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevini yürüten Hamit Altıntop, Görme Engelli Milli Futbol Takımı'na destek olmak için bir gününü oyuncularla geçirdi.

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Sesi Görenler Milli Takımı ile Türkiye'den ayrılmadan bir gün önce TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen Altıntop, milli futbolcularla sohbet etti, yemek yedi ve birlikte sahaya çıktı. Ziyarette engelli federasyonlarından sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da yer aldı.

Sahaya çıkan ve gözü kapalı penaltı atarken oldukça zorlanan Altıntop, milli futbolcularla şarkıcı Tarkan'ın, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısını da söyledi.

Milli futbolcu Ercan Bayraktar'ın, futbol spikerliğine soyunup, Hamit Altıntop'un bir golünü anlatması güne renk kattı. Ercan'ın, futbol kariyerinde birçok şutu direkten dönen Altıntop'un golden önce bir şutunun da direkten döndüğünü anlatması ise gülüşmelere sebep oldu.

Hamit Altıntop'un ziyareti sırasında TFF Başkanı Nihat Özdemir de Sesi Görenler Milli Takımı ile bir süre bir araya geldi ve onlara olan güvenini ifade etti.

- "Ben onlara enerji vermek isterken onlar bana enerji verdi"

Sesi Görenler Milli Takımı ile bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Hamit Altıntop, "Değerli arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle beraberdik. Moral açısından onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Onlara ne kadar inandığımızı göstermek istiyoruz." diye konuştu.

"Arkadaşların enerjisi, duyarlılığı, inceliği o kadar mükemmel ki ben onlara enerji vermek isterken onlar bana enerji verdi, motivasyonumu yükseltti. Ben onlara teşekkür ederim." diyen Altıntop, şunları kaydetti:

"Başkan Ömer (Gürsoy) Bey'e teşekkür ederim. Böyle bir organizasyonu düzenlemesinde, emek vermesinde ve bunu yaşayarak göstermede çok büyük çaba sarf ettiğini biliyoruz. Böyle değerlerimizi, bu çocuklarımızı ihmal etmememiz gerekir. Bunlar zaten kalbimizin ayrı bir değeridir, ayrı bir özelidir. Nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum, çünkü enerjilerinden o kadar etkilendim ki... Herkes keşke bu arkadaşlarımız gibi sesi duyabilse. O gayreti, o inceliği gösterebilse, ne kadar mütevazı olduklarını gördüm. Kupayı alırlar almazlar bizim için çok önemli değil, onların mutlu olması, iyi bir örnek olması ve diğer arkadaşlara da cesaret vermelerini istiyoruz."

Altıntop, milli futbolcu Ercan Bayraktar'ın bir golünü anlattığı anlarla ilgili, "O kadar güzel anlattı ki içindeydim gibi. Bildiğiniz terledim. Hayal ettim. Güzel bir vakit geçirdik, bana çok şey kattı. İnşallah bu saatten sonra kardeşlerime daha yakın olmaya, destek olmaya çalışacağım. Bu, ilk adımdı. İnsan ister istemez kendisiyle mücadele içerisinde ama bu arkadaşlarımızı gördüğümüzde etkilendim. Kesinlikle onlarla beraberiz." ifadelerini kullandı.

- Gürsoy: "Türkiye, engelli futbolunda dünyanın en başarılı ülkesi haline geldi"

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Hamit Altıntop'un ziyaretinin önemine vurgu yaparak, "Hamit Bey, görme engelli bir futbolcunun yemek alırken zorlandığını ama sahaya çıktığında gözleri bağlıyken, gören kaleciye nasıl gol attığını gördü. Kendisi gözü bağlı penaltı atarken nasıl zorlandığını gördü." şeklinde konuştu.

TFF'nin engelli futbolu için önemli adımlar attığının altını çizen Gürsoy, "TFF, yıllardır engelli futbolunu geliştirmek üzere kurduğu yapıyla, 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve bunun alt başlığı 'Futbol aşkı engel tanımaz' sözüyle Türkiye engelli futbolunda dünyanın en başarılı ülkesi haline geldi. Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi olsa engelli futbolcu arkadaşlarımızı bularak, onları sistemin içine entegre ederek, ligleri kurarak, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılar elde eden bir modeli kurduk. Görme engelli futbolunun ismini 'Sesi Görenler' olarak değiştirdik. Negatif bir mesaj olan engelli kelimesini diğer futbol branşlarında da kaldırmaya başladık. Görme engelliler futbolunun ismini de çıngıraklı topla oynadıkları için 'Sesi Görenler' olarak değiştirdik. Avrupa'nın ilk ve tek ligini de kurarak UEFA'dan yılın aktivasyon ödülünü de almıştık." İfadelerini kullandı.

Engelli milli futbol takımlarını, A Milli Futbol Takımı'ndan ayırmadıklarının altını çizen Gürsoy, şunları ifade etti:

"Sesi Görenler Milli Takımımıza sözle yanınızdayız demekten ziyade, varlığınızla yanınızdayız diyoruz. A Milli Takımımızdan farklı olmadıklarını gösterdik. TFF olarak 25 gün önce Ankara'da Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşrifleriyle, başkanımız Nihat Özdemir ile Sesi Görenler Milli Takımımız bir araya geldi. Daha önce sadece A Milli Takımımızın yemeğine, Bakanımız ve TFF Başkanımız katılmıştı. Ayrıca Nike ile yaptığımız anlaşmayla da bütün engelli milli takımlarının malzeme giderlerini karşıladık. A Milli Takım malzemelerinin aynısını kullanmalarını istedik. Riva kamplarını düzenledik. 'A Milli Takım nerede kamp yapıyorsa, engelli milli takımlarımız da orada kamp yapmalı.' dedik."

- Ball: "Türk sporunda devamlı başarı gelen böyle bir branş yok"

Görme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü John Ball, Hamit Altıntop'un ziyaretinden çok keyif aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi pozitif etkiledi. Oyuncuların hepsi onu tanıyordu. Böyle desteklere ihtiyacımız var. Bu takım desteklenmeli. Takımımız neredeyse sıfırdan gelerek 2015'te Avrupa şampiyonu oldu. Dünya sıralamasında en alt basamaklardan 4 yıl içerisinde 5. sıraya kadar yükseldik. Türk sporunda devamlı başarı gelen böyle bir branş yok. Bizim takımımızın rol model olabileceğini düşünüyorum. Devamlı favori olan bir takım oluşturduk. Bize daha fazla destek verirlerse daha fazla tanınırlığımızı artırarak kazanma mantalitemizi tüm Türk halkına yerleştirebiliriz."

- Ercan Bayraktar: "Bayrağı gözümüzle görmüyoruz ama kalbimizde taşıyoruz"

Ay-yıldızlı formayı giymenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten milli futbolcu Ercan Bayraktar, şunları söyledi:

"Biz gözümüzle değil kulaklarımızla başarıyoruz. Bayrağı gözümüzle görmüyoruz ama kalbimizde taşıyoruz. Bunun maddi hiçbir açıklaması olamaz. Herkes bu bayrak için yüreğini ortaya koyuyor. Bayrağı temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bunun hiçbir maddi getirisi olmasa bile yine bu bayrak için savaşmaya devam edeceğiz. Orada İstiklal Marşı'mızı söyletmek, ay-yıldızlı bayrakla maça çıkmak ayrı bir gurur kaynağı."

Hamit Altıntop'un çok sevdiği bir isim olduğunu dile getiren Ercan, spor spikerliğine soyunduğu anlarla ilgili şöyle konuştu:

"Fenerbahçeliyim ama Hamit Altıntop'un futbol kariyerine hayranım. Bugün de yanımızda olarak bizi gururlandırdı. Onu yeni oyuncularla oynatmak değil, eski takım arkadaşlarını karşısına koydum. Kardeşini de aynı takımda oynatarak ona bir jest yapmak istedim. Bir de Hamit Altıntop'un direkten dönen topları meşhur biliyorsunuz ben de maçta o anı yaşatmak istedim, bir topunu direkten döndürdüm. Iniesta'ya attığı bir çalım vardı, bunu herkes hatırlar. O çalımı yaşatmaya çalıştım, Iniesta'yı bir sağa bir sola yatırmıştı. İnşallah beğenmiştir. Diğer medya gruplarının sizleri örnek almasını istiyoruz. Ne kadar bu iş medya ile yürürse engellilere o kadar yaklaşmış oluruz."

- İbrahim Üzüm: "Emre Belözoğlu'nu da aramızda görmek isteriz"

Riva'da kamp yapmalarının kendilerini ayrıca motive ettiğini aktaran milli takımın kaptanı İbrahim Üzüm, kamuoyundan daha fazla destek beklediklerini kaydederek, "Sadece milli mücadele ve bayrak aşkı, futbol sevgisi bize bunları yaptırıyor. Sevince, isteyince insan yapabiliyor. İşin maddi kısmı eklenince yine bu heyecan olur mu bilmiyorum ama yine de olmasını isterdik. İstiklal Marşı'nı okutmanın herhangi bir karşılığı kesinlikle olamaz. Ancak bazı arkadaşlarımız işsiz. Hepimizin bir meslek kaygısı da var. En azından Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine memur olarak atanmamız olsa mutlu oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Medyaya da çağrıda bulunan takım kaptanı, "Dışarıda bizi gören insanlar 'Siz nasıl top oynuyorsunuz?' diyor. Halbuki sizler bunları televizyonda yansıtsanız, onlar bizim karşımıza bu soruyla gelmeyecekler. Nasıl top oynadığımızı, onlar orada görecek. İnsanlara sürekli bir şeyler anlatmak bazen yoruyor. Ya nasıl oynuyorsunuz diyorlar, oynuyoruz işte." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzüm, A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu'nu da aralarında görmek istediklerini belirterek, "Görme Engelliler Milli Futbol Takımı kaptanıyım, Emre Belözoğlu da A Milli Futbol Takımı kaptanı, aramızda bulunup bizimle sohbet etmesi, bizim de onun deneyimlerinden faydalanmamız iyi olur. Emre Belözoğlu'nu da aramızda görmek isteriz. Deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanmak bizi motive eder." diye konuştu.

- Ömür Mercan: "Okulda zilli topumuz yoktu. Topu bulmak için poşet takıyorduk"

Milli futbolculardan Ömür Mercan, küçük yaşlardan beri içinde futbol sevgisi bulunduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Görme engelliler kulüpleri sayesinde futbola başladım. Futbolu seviyordum, okulda da sürekli futbol oynuyorduk. Okulda bir zilli topumuz yoktu. Topu bulmak için poşet takıyorduk, ses, hışırtı çıkarsın diye. Dört yıldır da milli takımdayım. İlkokulda teneffüslerde bile futbol oynuyorduk. Görme Engelli futbolcular yetiştirmek için kendimi geliştirmek istiyorum veya Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nde yönetici olarak, yol gösterici olarak bu işe devam etmek istiyorum."