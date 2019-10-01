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Hasan Ali Kaldırım, New York'a gitti

- Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, ABD'de ayağına özel tabanlık yaptıracak

Spor 01.10.2019, 14:15 01.10.2019, 15:37
Hasan Ali Kaldırım, New York'a gitti
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, ayağına özel tabanlık yaptırmak için New York'a gitti.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşaması üzerine yeni tabanlık yaptırmak üzere ABD'nin New York kentine hareket etti.

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla New York'a giden milli futbolcunun, özel çalışma programına burada devam edeceği öğrenildi.

#fenerbahçe #Hasan Ali Kaldırım #sakatlık
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