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Hasan Ali Kaldırım, New York'a gitti
- Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, ABD'de ayağına özel tabanlık yaptıracak
Spor 01.10.2019, 14:15
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, ayağına özel tabanlık yaptırmak için New York'a gitti.
İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla New York'a giden milli futbolcunun, özel çalışma programına burada devam edeceği öğrenildi.
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