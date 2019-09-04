Son Dakika
Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
“Benim faize alerjim var”
Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
Orta Anadolu Ekonomi Forumu
İsrail-Hizbullah arasındaki çatışma riski
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
ABD'den İran Devrim Muhafızları hakkında bilgi verene 15 milyon dolar ödül
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

- Mavi-beyazlı kadın basketbol takımı, Belçikalı Hind Ben Abdelkader ile yeniden anlaştı

Spor 04.09.2019, 20:32 04.09.2019, 20:55
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı Hind Ben Abdelkader ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır takımda bulunan 1,72 metre boyunda 24 yaşındaki Abdelkader ile yeniden kontrat imzaladıklarını belirtti.

Abdelkader'in skorer kimliği ve atletizmiyle takıma önemli katkılar verdiğini kaydeden Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

" Abdelkader, bu sezonda organizasyonumuza hem skor hem de liderlik konusunda büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hind Ben Abdelkader, bizden biri. Hatay'ı ve Hatay'da oynamayı çok seviyor ve istiyor. Taraftarlarla iletişimi, taraftarın ona olan sevgisi muhteşem. Antrenörü ile oynamayı çok seviyor. Burada mutlu ve iki yıl daha bizimle olacak. O artık daha tecrübeli ve oyununu çok ilerletti."

Bayraktar, Avrupa'nın en skorer oyuncularından birinin tekrar takımlarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

#Hatay Büyükşehir Belediyespor #transfer
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@