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Hatayspor'da Bayram Toysal dönemi
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.
Spor 09.10.2019, 14:21 09.10.2019, 14:30
HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz'ün de katılımıyla teknik direktör Toysal ile 1+1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Toysal'a yeni görevinde başarılar dilendi.
Hatay ekibi, bir süre önce teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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