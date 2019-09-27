Hatayspor, evinde ilk maçına çıkacak
- Statlarındaki zemin çalışması nedeniyle 2 iç saha maçını da kent dışında yapan bordo-beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut: - "Eskişehir maçı ile beraber uzun süre sonra hem sahamızla hem taraftarımızla buluşacağız"
HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında, bu sezon iç saha maçını ilk kez kentte oynayacak Hatayspor, Eskişehirspor'u konuk edeceği müsabakada taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Hatay'daki Atatürk Stadı'nın zemininde yapılan çalışmalar nedeniyle, ligin 1. ve 4. haftasındaki iç saha maçlarını Bolu ve Ankara'da yapmak zorunda kalan Akdeniz ekibi, bu sezon kentteki ilk müsabakasına pazar günü çıkacak.
Palut, ligin ilk 5 haftasındaki 2 maçta, iç sahada yapmaları gereken müsabakaları da kent dışında oynadıklarını anımsatarak, bunun kendilerini negatif etkilediğini aktardı.
Sezonun başından bu yana kaybedilen puanlar için "saha bahanesine" sığınmadıklarını belirten Palut, şöyle konuştu:
"Her takım kendi sahasında seyircisi ile oynamak ister, bir deplasman yolculuğu yapmak istemez. Bunların hepsi avantaj, bunları kullanamadık. Eskişehir maçı ile beraber uzun süre sonra hem sahamızla hem taraftarımızla buluşacağız. Ben daha coşkulu bir ortamda oyuncularımın daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Hatayspor kimliğine geri dönüşün adımlarının atacağını düşünüyorum."
Taraftarlarını ilk 5 haftalık süreçte mutlu edemediklerini kaydeden Palut, sahalarında oynayacakları maçta iyi bir mücadeleyle onları sevindirmek istediklerini dile getirdi.
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