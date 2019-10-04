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Havalı Silahlar Federasyon Kupası
- Kupanın ikinci gününde 10 metre tabanca yarışmaları başladı
Spor 04.10.2019, 20:32
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 10 metre tabanca dalı yarışmaları başladı.
Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilecek.
Havalı Silahlar Federasyon Kupası, kadın ve erkek 492 sporcunun katılımıyla dün başlamış, ilk gün 10 metre tüfek atışlarında 4 Türkiye rekoru kırılmıştı.
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