



MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın ilk gününde 4 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Erdemli Atış Poligonu'nda kadın ve erkek 492 sporcunun katılımıyla başlarken, ilk gün 10 metre tüfek atışları gerçekleştirildi.

Yapılan müsabakalar sonucu büyük erkeklerde Diyarbakır Tenis Atıcılık Derneğinden Ömer Akgün, genç erkeklerde Erdemli Akdeniz Atıcılık Kulübü sporcusu Enes Buğra Yayla birinci sırayı aldı. Yayla, aynı zamanda 244 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Yıldız erkeklerde ise birinciliği Erzincan Gençlik Spor Kulübünden Galip Berat Afal alırken, yıldız erkekler takım birinciliğini Çankırı Gençlik Spor elde etti.

Minik erkekler müsabakasında birinciliği Ahmet Muhammed Tekdal, minik erkekler takım birinciliğini de Aydın Gençlik Spor Kulübü aldı. Aydın Gençlik Spor Kulübü, 840.4 puanla yeni Türkiye rekoruna imza attı.





- Kadınlar kategorisi





Büyük kadınlarda birinciliğe ulaşan Şeyma Nur Koca, topladığı 622.6 puanla yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Genç kızlar kategorisinde Erdemli Akdeniz Atıcılıktan Şule Nur Tekeli birinciliğe ulaştı. Genç kızlar takım dalında Eskişehir Gençlik ve Spor birinci sırayı elde etti.

Yıldız kızlarda birinciliğe ulaşan Gümüşhane Gençlik Spordan Feyza Nur Begüm, 410.9 puanla Türkiye rekoru kırmayı başardı. Yıldız kızlar takım birinciliğini Sakarya Gölkent Atıcılık Kulübü aldı.

Minik kızlar müsabakasında birinciliği Mardin Altun Atıcılık Spor Kulübünden Elif Berfin Altun kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak 10 metre tabanca atışlarıyla sürecek.





- Arman: "Sporcularımızın performansı oldukça iyi"





Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemli'de bu organizasyonu düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mersin'de oldukça güzel bir mevsimde bu organizasyonu yaptıklarını dile getiren Arman, "Sporcularımızın performansı oldukça iyi. Atıcılıkta hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu ilerleme esnasında başarı da geliyor. Turnuvanın tüfek etabında 4 Türkiye rekoru kırıldı. Tabanca etabında bu sayının yükseleceği düşüncesindeyim." diye konuştu.



