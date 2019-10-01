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Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na doğru
Erdemli ilçesinde yarın başlayacak organizasyon öncesinde sporcular antreman yaptı
Spor 01.10.2019, 19:46 01.10.2019, 20:12
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yarın başlayacak Havalı Silahlar Federasyon Kupası müsabakaları öncesi sporcular antreman yaptı.
İlçedeki atış poligonunda gerçekleştirilen antremana, farklı illerden gelen çok sayıda sporcu katıldı.
Her turnuvanın kendileri için önemli olduğuna değinen Arman, "Mersin'de çok güzel, yazdan kalma bir hava var. Bu da sporcularımızın rahat hareket etmelerini sağlıyor. Sporcularımızın performanslarını yükseltmeleri açısından da bir fırsat oluyor." diye konuştu.
Toplam 492 sporcunun katılacağı Havalı Silahlar Federasyon Kupası, yarın 10 metre tüfek ve tabanca atışlarıyla başlayacak ve 6 Ekim Pazar günü sona erecek.
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