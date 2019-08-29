Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

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- Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 25 metre tabanca atışının ilk etabında 288 puan topladı
Spor 28.08.2019, 20:00
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonun ilk yarışı kadınlar 25 metre tabanca kategorisinde gerçekleşti.
Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, müsabakanın ilk etabında (yavaş atış) 288 puan elde etti. Şevval İlayda, yarışmaya yarın ikinci etapla (çabuk atış) devam edecek.
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