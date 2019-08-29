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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

- Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 25 metre tabanca atışının ilk etabında 288 puan topladı

Spor 28.08.2019, 20:00
Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
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İSTANBUL (AA) - Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 25 metre tabanca atışında ilk etapta 288 puan aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonun ilk yarışı kadınlar 25 metre tabanca kategorisinde gerçekleşti.

Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, müsabakanın ilk etabında (yavaş atış) 288 puan elde etti. Şevval İlayda, yarışmaya yarın ikinci etapla (çabuk atış) devam edecek.

#atıcılık #Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası #Şevval İlayda Tarhan #Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
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