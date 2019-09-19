Hayriye Türksoy, 15. Wushu Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Çin’de yapılacak olan 15. Wushu dünya Şampiyonasında Kayserili sporcu Hayriye Türksoy, Türkiye’yi temsil edecek.

15. Wushu Dünya Şampiyonası 19 - 23 Ekim 2019 tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde yapılacak.

16 - 17 Eylül 2019 tarihleri arasında Bursa’da yapılan Wushu Milli Takım kampında hazırlıklarını tamamlayan Kayserili sporcu Hayriye Türksoy Çin’de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye adına mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan sporcumuz Hayriye Türksoy’a başarılar diledi.

(İHA)