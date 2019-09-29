Hentbol: 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemelerinde yenilgi
- Türkiye: 21 - Hırvatistan: 30
Salon: Porsuk
Hakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)
Türkiye: Yaren Berfe Göker (Merve Durdu), Beyza Karaçam 2, Nurşah Sancak, Cansu Akalın 2, Buket Yılmaz, Döne Gül Bozdoğan 1, Bilgenur Öztürk 2, Ayşenur Solmaz 4, Ceylan Aydemir 1, Sibel Kıcıroğlu 1, Yağmur Toprak 4, Ümmügülsüm Bedel, Eda Nur Kılıç 1, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya 2
Hırvatistan: Ivana Kapitonvic (Tea Pijevic), Nikolina Zadravec 1, Paula Posavec 5, Korina Karlovan, Dora Krsnik 5, Stela Posavec, Dejena Milosavljevic 2, Dora Kalaus, Katarina Jezic 3, Selena Milosevic 2, Tena Japundza 1, Ana Debelic 2, Marina Glavan 1, Dora Lackovic, Valentina Blazevic 8
İki dakika cezası alanlar: Cansu Akalın (2), Bilgenur Öztürk, Eda Nur Kılıç, Neslihan Çalışkan, Kübra Sarıkaya, Ceylan Aydemir (Türkiye), Selena Milosevic (2), Tena Japundza, Marina Glavan (Hırvatistan)
ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Hırvatistan'a 30-21 yenildi.
Milliler, Hırvatistan karşısında devreyi 16-8 geride tamamladı. İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, karşılaşmayı 30-21 kazandı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçta deplasmanda Fransa'ya 38-17 mağlup olmuştu.
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