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Hentbol: EHF Kupası
- Beşiktaş Aygaz kupaya veda etti
Spor 31.08.2019, 17:38
Beşiktaş Aygaz'ın ev sahibi olduğu turun ilk maçı 25-25 sona erdiği için Sırp ekibi deplasman golü avantajıyla bir üst tura yükseldi.
Taraflar arasındaki anlaşma gereğince turun iki maçı da Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynandı. İlk maç Beşiktaş'ın, ikinci maç ise Metaloplastika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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