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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

- Beşiktaş Aygaz: 25 - CIP Travel Antalyaspor: 23

Spor 28.09.2019, 18:49
Hentbol: Erkekler Süper Ligi


İSTANBUL (AA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada son şampiyon Beşiktaş Aygaz, sahasında CIP Travel Antalyaspor'u 25-23 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı, 14-11 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla salondan 25-23 galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasına yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.


#Beşiktaş Aygaz #CIP Travel Antalyaspor #Erkekler Hentbol Süper Ligi #HENTBOL
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