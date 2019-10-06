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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

- Ligde ikinci hafta maçları yapıldı

Spor 06.10.2019, 23:12
Hentbol: Erkekler Süper Ligi


İSTANBUL (AA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçları oynandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Güneysu Spor-Beykoz Belediyespor: 19-26

Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 24-25

Göztepe-Beşiktaş Aygaz: 23-30

CIP Travel Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-22



#2. hafta #Erkekler Süper Ligi #HENTBOL
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