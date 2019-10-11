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Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3'üncü, Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta maçları yapılacak.

Spor 11.10.2019, 10:10 11.10.2019, 10:28
Hentbol: Haftanın programı
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İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3'üncü, Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

13 Ekim Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş Aygaz-Güneysu Spor (Süleyman Seba)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik)

17.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.15 Mardin Büyükşehir Başakspor-Pazarspor (Artuklu)

16.00 Görele Belediyespor-Yalıkavakspor (Görele)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

13 Ekim Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Kadınlar Süper Lig #HENTBOL #Erkekler Süper Lig
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