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Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3'üncü, Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta maçları yapılacak.
Spor 11.10.2019, 10:10 11.10.2019, 10:28
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3'üncü, Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
13 Ekim Pazar:
14.30 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Beşiktaş Aygaz-Güneysu Spor (Süleyman Seba)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik)
17.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.15 Mardin Büyükşehir Başakspor-Pazarspor (Artuklu)
16.00 Görele Belediyespor-Yalıkavakspor (Görele)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
13 Ekim Pazar:
15.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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