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Hentbol hakemleri ve gözlemcilerine yeni Başkan
Hentbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin (HHGD) yeni başkanı İbrahim Yılmaz oldu. Gerçekleştirilen genel kurulda başkan yardımcılığına Kaan Çınar getirildi.
Spor 10.10.2019, 13:40 Ramazan Durmuş
Hentbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin (HHGD) yeni başkanı İbrahim Yılmaz oldu.
Gerçekleştirilen genel kurulda başkan yardımcılığına Kaan Çınar getirilirken, yönetim kurulu üyeleri ise Nedim Güneş, Hüseyin Can Karayazgan, Emre Kara, İldeniz Kaygusuz ve Uğur Topal'dan oluştu.
Hentbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz yapmış olduğu açıklamada; “Genç ve dinamik bir ekiple çıktığımız bu yolda Hakem ve Gözlemcilerimizi en iyi şekilde temsil etme, ülkemiz hentbolu adına gelişim ve yükseliş sağlayacak işler yapma niyetindeyiz. Güçlü bir iletişim ağıyla çağımızın gerektirdiği gibi bir dernek olma hayalimizi desteklemenizi, bu yolda yanımızda olmanızı temenni ederim” idedi.
Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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