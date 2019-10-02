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Hentbol: Kadınlar Süper Kupa

- Kastamonu Belediyespor: 32 - Muratpaşa Belediyespor: 30 - Kastamonu ekibi kupanın sahibi oldu

Spor 02.10.2019, 19:30
Hentbol: Kadınlar Süper Kupa
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Salon: THF

Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşat Erdoğan

Kastamonu Belediyespor: Kayumova (Rombescu) (Pandzic), Serpil İskenderoğlu 14, Uskova 2, Beyza İrem Türkoğlu 3, Ceren Coşkun 2, Woloszyk, Vascuk 4, Seric 2, Yeliz Özel 1, Aslı İskit 2, Yasemin Güler 1, Elif Sıla Aydın 1

Muratpaşa Belediyespor: Merve Durdu (Graovac) (Öznur Özdemir), Cansu Akalın 6, Diğdem Hoşgör Binboğa 5, Dönegül Bozdoğan, Kübra Sarıkaya 9, Yağmur Toprak 4, Edanur Kılıç 4, Betül Karaaslan 1, Ayşenur Sormaz 1, Beyzanur Türkyılmaz, Saliha Hatun Çelik

İlk yarı: 14-15

Diskalifiye: Yağmur Toprak, Edanur Kılıç (Muratpaşa Belediyespor)

İki dakika cezası alanlar: Kübra Sarıkaya, Edanur Kılıç (3) (Muratpaşa Belediyespor), Seric, Yasemin Güler, Elif Sıla Aydın (Kastamonu Belediyespor)


ANKARA (AA) - Hentbolda Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Süper Kupa finalinde Muratpaşa Belediyespor'u 32-30 yendi.

Kastamonu Belediyespor Süper Kupa'yı ikinci kez müzesine götürdü.

Şampiyon Kastamonu Belediyespor'un kupa ile madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim etti.

Kupa töreninin ardından Kastamonu Belediyesporlu oyuncular, sevinçlerini tribündeki taraftarlarla paylaştı.


#HENTBOL #Kadınlar Süper Kupa #Kastamonu Belediyespor #Muratpaşa Belediyespor
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