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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

- 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapıldı

Spor 05.10.2019, 20:40
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapıldı.

İlk haftada oynanan müsabakaların skorları şöyle:

Muratpaşa Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 33-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 32-25

Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor: 30-28

Pazarspor-Kastamonu Belediyespor: 21-43


#1. hafta #HENTBOL #Kadınlar Hentbol Süper Ligi
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