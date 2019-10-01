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Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor

Ankara'da yarın oynanacak maçta Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşılaşacak.

Spor 01.10.2019, 09:46 01.10.2019, 10:22
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor
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ANKARA (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini yarın Ankara'da bulacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası'nın sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında karşılaşacak.

THF Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Muratpaşa Belediyespor daha önce 3 kez (2012, 2013, 2018) Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Kastamonu Belediyespor ise 2017 yılında Süper Kupa'yı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Muratpaşa Belediyespor #süper kupa #HENTBOL #spor #Kastamonu Belediyespor #ankara
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