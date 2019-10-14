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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray: 89 - Çankaya Üniversitesi: 64

Spor 13.10.2019, 17:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orkun Yurttaş, Cemil Uygül, Münevver Özemre

Galatasaray: Işıl Alben 10, Tilbe Şenyürek 9, Hartley 14, Cuic 9, Macaulay 15, Sude Yılmaz 4, Meltem Yıldızhan 2, İnci Güçlü 4, Şerife Alperi Onar 7, Funda Nakkaşoğlu 2, Stankovic 10, Sinem Ataş 3

Çankaya Üniversitesi: Derin Yaya 10, Tuğçe İnöntepe 12, Bahar Öztürk 8, Putnina 12, Goodlett 22, Ceren Gökdemir, Özge Karataş, Nilay Aydoğan, Nazlıcan Yalçındağ, Ecem Kazar, Hilal Ceylan Çimen

1. Periyot: 25-23

Devre: 47-46

3. Periyot: 69-54


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni 89-64 yendi.


#Galatasaray #Çankaya Üniversitesi #basketbol #Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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