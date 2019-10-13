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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- BOTAŞ: 64 - OGM Ormanspor: 72

Spor 12.10.2019, 18:07
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Aydın Karaçam, Ogün Cılız, Seda Esen

BOTAŞ: Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 11, Cansu Köksal, Fagbenle 14, Marina Baş 6, Mitchell 21, Holingsvorth 5, Pelin Gülçelik

OGM Ormanspor: Robinson 8, Paris 16, Nilay Kartaltepe 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Leedham 8, Damla Gezgin 3, Ogunbowale 26

1. periyot: 16-15

Devre: 35-38

3. periyot: 50-53


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 72-64 mağlup etti.



#OGM Ormanspor #Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi #BOTAŞ
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