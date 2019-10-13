Son Dakika
"Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak"
Futbol: Toplu sonuç
Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”
Erbil'de "Barış Pınarı Harekatı" anlatıldı
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor
Para Masa Tenisi Uluslararası Turnuvası sona erdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İzmit Belediyespor: 100 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 101

Spor 12.10.2019, 19:46 12.10.2019, 19:55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Zafer

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı 10, Warley 22, Gizem Yavuz 33, Grigalauskyte 7, Nazlı Gökdemir 2, Cado 18, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu 8

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 2, Nihan Demirkol 2, Williams 36, Miray Şahin 6, Vaughn 21, Kübra Erat 15, Slonjsak 8, Lauren Ervin 11

1. Periyot: 20-23

Devre: 34-43

3. Periyot: 55-60

Normal süre: 84-84

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda normal süresi 84-84 berabere biten maçta, uzatma sonunda İzmit Belediyespor'u 101-100 yendi.

#Birevim Elazığ İl Özel İdare #Kocaeli #İzmit Belediyespor #basketbol
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@