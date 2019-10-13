Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Canik Belediyespor: 44 - Adana Basketbol: 93
Spor 12.10.2019, 15:46
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Hakan Gerey
Canik Belediyespor: Dilan Çalış 12, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Neslihan Demir 14, Kayra Güler Sağlam 8, Elif Korkut 2, Bilgesu Erduran
1. Periyot: 12-26
Devre: 27-50
3. Periyot: 35-72
SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Adana Basketbol deplasmanda Canik Belediyespor'u 93-44 yendi.
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