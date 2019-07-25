Hertha Berlin - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda!

Geçtiğimiz sezonda hedeflediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçıyla yeni sezon performansını test etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Wolfsburg ekibiyle hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe bu maçta 1 -1 berabere kalmış ve gösterdiği performansla taraftarların beklentilerini karşılamayı başarmıştır. Berberlikle ayrıldıkları ilk maçın ardından Hertha Berlin karşısında galibiyetle ayrılmak isteyen sarı lacivertli ekip yeni sezona hazır olduğunun sinyalleri vermek istiyor.

25 Temmuz Perşembe gününü oynanacak hazırlık maçında Fenerbahçe’nin yeni sezonda forma giyecek oyuncularının da kadroya dâhil edilmesi beklenmektedir. Uzun süredir Avusturya’daki hazırlık çalışmalarına devam eden sarı lacivertli ekip, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bundesliga’nın başarılı ekibi Hertha Berlin geçtiğimiz sezonda ligi 11’inci sırada bitirmiş ve topladığı 43 puanla birçok başarılı Alman ekibini geride bırakmıştır. Almanya’nın en güçlü futbol ekiplerinden biri olarak gösterilen Hertha Berlin karşısında Fenerbahçe’nin galibiyet alması hem taraftarlara hem de takıma yeni sezon için moral sağlayacaktır.

Hertha Berlin – Fenrbahçe maçı Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak

Fenerbahçe’de Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor!

ve 25 Temmuz Perşembe günü Smart Spor kanalından maç canlı olarak yayınlanacaktır. Wolfsburg maçında 25. Dakikada Vedat Muriqi!nin gölüyle öne geçen Fenerbahçe, 63. Dakikada Weghorst’un golüne engel olamamış ve Wolfsburg ile 1 – 1 berabere kalarak maçı tamamlamıştır.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’nın Graz kentinde sürdüren süper ligin başarılı ekibi Fenerbahçe, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü oynanacak olan Hertha Berlin hazırlık maçıyla, ikinci defa Almanya’nın iddialı takımıyla karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce bir diğer başarılı Bundesliga ekibi olan Wolfsburg ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrılmıştır.

Perşembe günü oynanacak olan Hertha Berlin – Fenerbahçe maçı, Türkiye’den de canlı olarak takip edilebilecek. Hertha Berlin – Fenerbahçe hazırlık maçını Smart Spor kanalının yayınlaması beklenmektedir.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ile Avusturya’da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin maçı öncesinde, maç antrenmanlarının bir kısmı basına açık olarak gerçekleştirdi. Oyuncuların motivasyonu ve takımda yapılan rejenerasyon çalışması dikkat çekti. Wolfsburg maçında ayağından sakatlanan ve maça devam edemeyen Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Hasan Ali Kaldırım’ın takımla birlikte çalışmalara katılması dikkat çekti.